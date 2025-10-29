日中首脳、３１日に初会談へ＝共同 日中両政府が、高市早苗首相と中国の習近平国家主席の 初会談を31日に実施する方向で調整に入ったと、共同通信が複数の政府関係者 の話として29日に報じた。 ※韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせて実施する （ブルームバーグ）