秋華賞２着のエリカエクスプレスは、状態が整えば引き続き武豊とのコンビで、エリザベス女王杯へ向かう。カシオペアＳ１着のオーロラエックスも状態次第で松山とのコンビ継続で同レースへ。南部杯６着でＪＢＣクラシックに出走するシャマルの鞍上が松山に決まった。カノープスＳ１着のシゲルショウグンは状態次第でみやこＳと武蔵野Ｓの両にらみ。同レース２着のジューンアヲニヨシはシトリンＳ（１１月２２日、京都）を予定