２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．１１ポイント（０．７０％）高の４０１６．３３ポイントと反発した。投資家心理がやや上向く流れ。心理的節目の４０００ポイントを回復した。米中対立の緩和期待や米追加利下げ見通し、中国経済対策への期待感が買い材料となった。３０日に開催予定の米中首脳会談への期待も相場を支えた。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席は、３０日開催予定の首