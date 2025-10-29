2024年度に全国の小中高校などで起きたいじめの認知件数がおよそ77万件にのぼり、過去最多となりました。心身に重大な被害を及ぼしたとみられるいじめの「重大事態」も過去最多となりました。文部科学省は29日、2024年度の全国の小中高校と特別支援学校でのいじめ認知件数が、過去最多の76万9022件だったと発表しました。前の年度と比べると5.0%増え、コロナ禍で減少した2020年度以降、4年連続での増加となりました。このうち、児