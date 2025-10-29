日経平均株価がきょうも史上最高値を更新。5万1000円台に乗せました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時1100円以上値上がりしました。米中貿易摩擦の懸念が和らいだことや、アメリカの中央銀行にあたるFRBが利下げするとの観測から、ニューヨーク市場で主要な指数が上昇。東京市場では半導体関連の銘柄に買い注文が集まり、終値は5万1307円をつけ、最高値を更新しました。前日におこなわれた日米首脳会談で巨額の対米投資