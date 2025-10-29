小泉防衛大臣が来日しているアメリカのヘグセス国防長官に“おそろい”のスカジャンをプレゼントしました。【映像】「おそろいスカジャン」を着る2人（「Shinjiro」刺繍のアップも）小泉大臣が贈ったのは地元・横須賀名物のスカジャンで、タカとバラの柄が刺繍されたものです。防衛省によりますと、小泉大臣のスカジャンは青色ベースで、胸に「Shinjiro」、ヘグセス長官のスカジャンは赤色ベースで、胸に「Pete」の刺繍がそ