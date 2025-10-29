金融政策決定会合出席のため、日銀本店に入る植田総裁＝29日午前日銀は29日、金融政策決定会合を2日間の日程で始めた。米国の高関税政策が日本経済に与える影響や物価の動向を踏まえ、政策金利を現行の0.5％程度で維持するか、6会合ぶりの利上げに踏み切るかどうかを議論。市場では据え置くとの見方が強いが、米政権幹部が会合直前に日銀の利上げを事実上促す発言をしており、決定に影響を与えるかが注目される。利上げに否定