大気汚染の影響で白くかすむインド大統領官邸＝28日、ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】世界最悪級の大気汚染に見舞われているインドの首都ニューデリーで28日、汚染を緩和するため人工的に雨を降らす実験が実施された。地元メディアによると降雨は確認されず、不発に終わった。当局は実験を続ける意向だが、人工降雨は大気汚染の真の解決策ではないとの意見もある。デリー首都圏政府とインド工科大が共同で実施。航空