アメリカのトランプ大統領は29日午後、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領との会談の中で、韓国訪問にあわせ調整してきた北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談について「日程が合わなかった」と述べました。トランプ大統領は韓国の李大統領との会談で、「金正恩氏をよく知っていて非常に良い関係だが、日程が合わなかった」と述べ、注目されていた米朝首脳会談について日程の調整がつかなかったとの認識を示しまし