「松屋銀座」開店100周年を記念したイベント「松縁祭（しょうえんさい）」が、2025年10月29日から11月11日まで開催されます。今回のイベントでは、百貨店としては異例の試みも。なんと、オリジナルトレーディングカード「GINZA CELEBRATION CARD」を数量限定で配布します。レアカードが当たるとグッズがもらえますよ。5枚集めるとガチャに挑戦できる！「松屋銀座だけでなく、銀座全体で街歩きやお買い物を楽しんでいただきたい」―