29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8802枚だった。うちコールの出来高が1万634枚と、プットの8168枚を上回った。コールの出来高トップは5万5000円の1984枚（90円高150円）。プットの出来高トップは4万5000円の986枚（10円安105円）だった。 コールプット