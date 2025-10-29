29日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4939枚だった。うちプットの出来高が3148枚と、コールの1791枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の460枚（10円安105円）。コールの出来高トップは5万5000円の260枚（235円高495円）だった。 コールプット 出来高