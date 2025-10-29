安倍元総理の銃撃事件で殺人などの罪に問われた山上徹也被告の２回目の裁判が１０月２９日に行われました。検察側は事件前の山上被告のウェブの検索履歴などの証拠を示しました。被告の”計画性の高さ”を立証する意図があるとみられます。「私がしたことに間違いありません」２８日の初公判で起訴内容をすべて認めた山上被告山上徹也被告は２０２２年７月、参議院選挙の応援演説に訪れていた安倍元総理を銃撃し、殺害した罪