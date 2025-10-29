9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が10月28日、韓国・ブルースクエアSOLトラベルホールで韓国1stミニアルバム『Back to Life』のショーケースを開催。韓国デビュー初日にミリオン出荷を達成し、その勢いを見せつけた。 【動画】①日韓ダブルミリオン達成に喜ぶ&TEAMメンバーたち②③ショーケースの様子【写真】④