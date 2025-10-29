アイドルグループ「アイドルカレッジ」の渡邉希奏（まかな）が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。加入から2年半。時にセンターとしてステージに立つ等身大の視点で、16年の歴史を重ねてきたグループの“今”を語ってくれた。（「推し面」取材班）まず渡邉がグループの強みとして挙げたのは、大人数だからこそ生まれるパフォーマンスの厚みだ。 「ライブ後に定点映像を見返すと、サビも間奏も人数が多いからこそ