俳優の門脇麦さん（33）が体調不良で舞台『狩場の悲劇』の全公演を降板することを29日、主催者が公式サイトで発表しました。公式サイトでは「二兎社公演49『狩場の悲劇』に出演を予定しておりました門脇麦さんが、体調不良によりやむなく全公演を降板することになりました。出演を楽しみにされていたお客様にはご迷惑とご心配をおかけすることを、心よりお詫びいたします」とコメント。門脇さんの代役は、原田樹里さん（11月1日〜1