昨年度、学校で起きたいじめの認知件数と小中学校の不登校の児童や生徒の数はいずれも過去最多でした。文部科学省の調査によりますと、昨年度、全国の小・中・高校などにおけるいじめの認知件数は76万9022件と、調査開始以来最も多くなりました。自殺や不登校につながる、いじめの「重大事態」の認知件数も過去最多の1405件で、うち3割以上では「重大事態」として把握するまで学校がいじめと認知していない状況だったということで