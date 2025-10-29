自民党本部で開かれた党全国幹事長会議で、公明党の連立離脱について陳謝する高市首相＝29日午後、東京・永田町高市早苗首相は29日、自民党本部で開かれた党全国幹事長会議に出席し、公明党の連立離脱を巡り自らの責任を認め陳謝した。「私自身の不徳の致すところだ。深く反省し、心よりおわび申し上げる」と述べた。同時に「少しでも安定した政治を実現しなければ強い経済もつくれない」と訴え、日本維新の会との連立政権合意