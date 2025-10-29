次世代型路面電車「ライトライン」＝29日午後、JR宇都宮駅前JR宇都宮駅の東口から東方面を結んでいる次世代型路面電車（LRT）「ライトライン」を巡り、宇都宮市と運行会社「宇都宮ライトレール」などは29日、駅西側へ延伸する実施計画を国土交通省に申請した。延伸区間の開業時期を2036年3月とし、概算工事費は税抜きで698億円を見込む。LRTは、駅東口と栃木県芳賀町まで14.6キロを結び23年8月に開業した。西側延伸計画では、J