ロッテは29日、ドラフト4位・櫻井ユウヤ（昌平高）の指名挨拶を行った。榎康弘アマスカウトディレクターと菅野剛士担当スカウトが出席。櫻井は球団を通じて「指名挨拶をいただいて、ドラフト会議指名後の嬉しさとわくわくした気持ちは変わらないですが、プロの世界に向けて自分ができることをしっかりやって準備していきたいです」と意気込んだ。担当スカウトは、高校生でもトップクラスのパワーを持っている打者と評価し、