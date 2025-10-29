次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」は「5G衛星インターネット」をサポートする可能性があると海外で報じられています。 ↑衛星でネットに接続できるようになる？（画像提供／アップル） テック系ニュースサイトのThe Informationによれば、アップルは早ければ2026年にも地上局に頼らない5GネットワークのサポートをiPhoneに追加する計画とのこと。これにより、iPhoneは衛星経由でインターネットに完全に接続するのが可能になる