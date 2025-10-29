自動車の極めて悪質な運転行為に対して適用される「危険運転致死傷罪」をめぐり、その基準の“曖昧さ”が問題となっている。被害者の遺族らが基準の明確化を求める中、法務省は2025年9月、速度と飲酒運転について、数値基準の「案」を示し、今後議論されることになった。 ■一般道を“時速146キロ”で…なぜ「危険運転」ではない？ 多くの車が行き交う三重県津市の国道23号線。2018年12月29日、この場所で起きた凄惨