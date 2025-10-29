人獣共通感染症とは 動物から人に感染する病気をまとめて「人獣共通感染症」といいます。人にも動物にも深刻な症状が出る病気から、人は軽症でも動物は重症になるものなどさまざまで、「ズーノーシス」や「動物由来感染症」などとも呼ばれています。 クマやイノシシ、シカといった野生生物はもちろん、犬や猫、鳥などペットとしても身近な動物が病原体を持っていることがあります。 動物とともに生活する上