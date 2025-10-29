東京ディズニーリゾートから、パークのアトラクションやメニューなどをモチーフにしたデザインのグッズが登場！勉強や仕事が楽しくなるステーショナリーや、毎日使いたい雑貨などが豊富にラインナップ。2025年12月11日(木)より発売されます。 東京ディズニーリゾート パークモチーフデザイングッズ 発売日：2025年12月11日(木)販売店舗：東京ディズニーランド: グランドエンポーリアム東京ディズニーシー: イル・