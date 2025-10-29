グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」が、JR東京駅「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」で店舗限定ドリンク「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」を発売！いいネコぶってイタズラを探す、ブリリアントなブラックニャンコ「東京ばな奈ぶにゃんこ」がひんや〜りシェイクになって2025年も登場します☆ 東京ばな奈ワールド「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」2025 価格：450円(税込)販売期間：2025年11月1日