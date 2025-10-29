香川県警本部 小豆運転免許更新センター（香川・土庄町）で29日、免許証を作成する機器に不具合があり、12人の免許証を発行できませんでした。 香川県警運転免許課によりますと、29日午前9時5分ごろ、運転免許証が発行できないトラブルが発生しました。免許証の表面に透明なコーティング層を加工する機器が故障したのが原因です。 故障部品を交換し、午後0時40分ごろに復旧しましたが、12人（優良運転者8人