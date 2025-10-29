◆第１７２回天皇賞秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月２９日、栗東トレセン天皇賞・秋出走予定馬の共同記者会見が栗東トレセンで行われ、メイショウタバルに騎乗する武豊騎手が、メディアの質問に対応した。―前走の宝塚記念を振り返ってください。武豊騎手「すごくいいレースができて、一生懸命走ってくれてうれしかったですね」―ドバイ・ターフから宝塚記念での変化は。「ドバイで乗せ