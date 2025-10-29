萩Ｓ２着のキッコベッロは黄菊賞（１１月１６日、京都）へ向かう。１４日の京都で新馬勝ちしたダークマルスも同レースを予定。アルテミスＳ３着のタイセイボーグは阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）へ直行する。同レース６着のレディーゴールは白菊賞（１１月３０日、京都）を目標にする。１１日の京都で新馬Ｖのマメタンクは兵庫ジュニアグランプリ（１１月２７日、園田）へ向かう。りんどう賞４着のアイニードユーはつわぶき