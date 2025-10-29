オリックスから４位で指名された札幌日大・窪田洋祐外野手（１８）が２９日、北海道北広島市内の同校で山口和男スカウトグループ長（５１）、佐野如一スカウト（２７）から指名あいさつを受けた。高校入学後は外野手としてプレー。スイングスピードの最速は１６４キロで、２年夏に４番打者として夏の甲子園に出場した。最終学年の今年は主に投手の練習を続け、夏はエースとして南北海道大会準優勝。直球の最速も１４８キロを計