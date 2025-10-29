女優の門脇麦が出演を予定していた舞台「狩場の悲劇」を体調不良により全公演降板することが２９日、舞台を主催する演劇ユニット「二兎社」の公式サイトなどで発表された。代役は原田樹里、川添野愛が務める。同サイトでは「二兎社公演４９『狩場の悲劇』に出演を予定しておりました門脇麦さんが、体調不良によりやむなく全公演を降板することになりました。出演を楽しみにされていたお客様にはご迷惑とご心配をおかけすること