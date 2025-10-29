2026年内の販売を目指す車両スズキは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の会場にて、新型BEV「Vision e-Sky」を公開しました。【ついに登場!?】これが。スズキ流の軽EVです（写真）同車は、量産化を目指す軽乗用BEVで、登壇した鈴木俊宏社長は「自動車を生活の足として愛用されるお客さまの毎日に寄り添うBEVとして、2026年度内の発売を目指すコンセプトモデルです」と発表。「皆さまのお手元に少しでも早