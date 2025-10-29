大阪・関西万博の「大屋根リング」の木材を再利用した木造の塔のイメージ（鹿島提供）横浜市で2027年に開かれる国際園芸博覧会（花博）を運営する国際園芸博覧会協会は29日、参加企業や団体の出展概要を初めて公表した。大阪・関西万博の会場シンボル「大屋根リング」の木材を再利用した木造の塔などがお目見えする。テーマは「幸せを創る明日の風景」。大規模な国際花博の国内開催は、1990年の大阪以来2回目となる。NTT東日本