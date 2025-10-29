2024年度、全国の小中学校で、不登校だった児童・生徒が35万人を超え、過去最多を更新しました。文部科学省の調査によりますと、2024年度の不登校の小中学生は約35万4000人で12年連続で増加し、過去最多になりました。一方、増加率は小・中学校全体で2.2％と2023年度の15.9％と比べて大幅に低くなり、新たに不登校となった小中学生も約15万3800人で、9年ぶりに減少しました。また、高校では約6万7700人が不登校で、2023年度から100