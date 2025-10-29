来年にピンク・レディーとしてデビュー50周年、ソロデビュー45年周年を迎える歌手増田惠子（68）が、来年2月6日に東京・有楽町アイマショウで「増田惠子・ソロデビュー45thアニバーサリーコンサート『I Love Singingスペシャル！〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー』」を開催する。増田は「早いもので、ソロデビューしてから45年という年月が流れました。2026年はピンク・レディーの50周年でもあり、私にとっては