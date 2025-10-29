チェルシーに所属するFWリアム・デラップ（22）はカラバオカップ4回戦のウルブズ戦で復帰する可能性があるようだ。英『Sky Sports』が報じている。昨夏マンチェスター・シティから昇格組だったイプスウィッチに完全移籍したデラップは昨シーズンプレミアリーグで37試合に出場し12ゴールをマーク。チームは降格してしまったが、十分なインパクトを残した。そんなデラップは今夏エンツォ・マレスカ監督率いるチェルシーへステップア