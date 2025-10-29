首都圏の鉄道事業者11社局は、クレジットカードなどのタッチ決済による後払い乗車サービスの相互利用に向けた検討を開始する。検討を開始するのは、小田急電鉄、小田急箱根、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東急電鉄、東京地下鉄（東京メトロ）、東京都交通局、東武鉄道、横浜高速鉄道の各社局と、オムロン ソーシアルソリューションズ、三井住友カード、ジェーシービー（JCB）、QUADRAC。各社間を相互に乗り継ぐ利