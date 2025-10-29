ポストシーズン打率0割台と苦しむドジャース・パヘス(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月28日、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ第4戦に臨み、2-6で敗れた。対戦成績は2勝2敗のタイ。決着は敵地トロントでの第6戦以降となることが決まった。【動画】大谷翔平のインタビューを後方から聞くゲレーロJr.をチェック「1番・投手兼DH」で先発出場し、同シリーズ初登板を果たした大谷翔平は6回0/3を投げて4失点で降板。