俳優の門脇麦さんが、体調不良のため、出演を予定していた舞台『狩場の悲劇』を降板することが公表されました。 【写真を見る】【 門脇麦 】体調不良のため舞台『狩場の悲劇』「全公演を降板」「お客様、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」舞台を主催する「二兎社」の公式サイトでは「二兎社公演49『狩場の悲劇』に出演を予定しておりました門脇麦さんが、体調不良によりやむなく全公演を降板することになり