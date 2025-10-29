宮城県名取市選挙管理委員会は２７日、知事選の投票所などの経費７１万３１００円を紛失したと発表した。市選管は盗まれた疑いもあるとして２６日に岩沼署に相談したという。市選管によると、２３日午後、職員が、投票所の賃借料など約１６０万円を会計課から受領。投票所や開票所ごとに分けて封筒３３枚に入れた上、市役所内保管庫の中で保管していた。２５日午後に点検し封筒１５枚がなくなっていることが判明。保管庫は施錠