29日午後1時半ごろ、群馬県前橋市にある自動車販売店の敷地内に乗用車が突っ込む事故がありました。警察によりますと、29日午後1時半ごろ、自動車販売店に「突っ込んでいった車がいる」と目撃者から110番通報がありました。乗用車が何らかの原因で運転操作を誤り、ゆるやかなカーブを曲がり切れず、店舗の敷地内に突っ込んだとみられています。この事故で、乗用車に乗っていた男女2人が病院に搬送されましたが、詳しい容体はわかっ