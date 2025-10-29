俳優の門脇麦が、出演予定の舞台「狩場の悲劇」を体調不良により降板することが２９日、分かった。主催する劇団「二兎社」の公式サイトで発表された。原田樹里と川添野愛が代役を務める。サイトでは「二兎社公演４９『狩場の悲劇』に出演を予定しておりました門脇麦さんが、体調不良によりやむなく全公演を降板することになりました。出演を楽しみにされていたお客様にはご迷惑とご心配をおかけすることを、心よりお詫びいたし