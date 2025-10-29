全国的にクマの被害が相次ぐ中、立憲民主党の本庄政調会長は29日の記者会見で、元自衛官などを地方公務員として雇用し、クマ駆除にあたる案について、「一定の合理性がある」との考えを示した。宮城県の村井知事は27日の定例会見で、職員としてイノシシ対策にあたっている元自衛官や警察官OBがクマ駆除にもあたれるよう、態勢強化を進める考えを示した。これに関し、本庄氏は会見の中で、「我々も非常にこの考え方、やり方に注目し