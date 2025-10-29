イオンは10月30日、本格窯焼きピッツァブランド「ピッツァソリデラ」から、「セミドライトマトのマルゲリータ&4種チーズとはちみつピッツァ」を期間限定で販売する。関東･北陸信越･東海･近畿･中四国の「イオン」や「イオンスタイル」など、約300店舗が対象で、販売期間は11月3日まで。価格は税込861.84円。「イオンお買物アプリ」のクーポンを使えば100円引きで購入でき、期間中の回数制限はない。販売期間中、各日の午前10時