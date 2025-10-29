ドジャースは２８日（日本時間２９日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第４戦に２―６で完敗し、対戦成績を２勝２敗の五分に戻された。試合の大勢が決したのは、１―２で１点を追いかけていた７回だった。先発した大谷翔平投手（３１）は無死二、三塁のピンチを招いたところで降板。２番手で登板した左腕のバンダは左前適時打と内野ゴロの間に２点を失い、大谷が塁上に残した走者をすべて生還させた。この時点で１―４