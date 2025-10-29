ボートレース多摩川の「ボートレースレディースＶＳルーキーズバトル」が２９日、開幕。１Ｒ開始前にはオープニングセレモニーが行われ、出場４８選手が集まったファンに意気込みを明かした。セレモニーの最後にはレディース（紅組）広中智紗衣（４４＝東京）とルーキーズ（白組）中島航（３１＝東京）のチーム代表２人が健闘を誓った。広中は「レディースチーム一丸となって、団体優勝、個人優勝を狙って華やかな水面を繰り