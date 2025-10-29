俳優の木村拓哉さんが、2025年10月29日、東京国際映画祭に出品されている映画「TOKYOタクシー」の舞台あいさつで、幼少期に東京・柴又に住んでいたことを明かし、同作を手がけた山田洋次監督さんとの縁を語った。山田監督について「こういう先輩がいると、もう1回やる気出ますよね」「TOKYOタクシー」は、木村さん演じるタクシー運転手・宇佐美浩二が、倍賞千恵子さん演じる85歳のマダム・高野すみれを柴又から神奈川・葉山にある