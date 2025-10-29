【BiCute Bunnies Figure―宝多六花 イースターバニーver.―】 2026年4月頃より展開予定 フリューは、プライズフィギュア「BiCute Bunnies Figure―宝多六花 イースターバニーver.―」を2026年4月頃に展開を予定している。 本商品は「劇場版グリッドマンユニバース」のキャラクター「宝多六花」をプライズフィギ