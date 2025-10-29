ドライビングプレジャーの基準をさらなる高みへ10月31日より東京ビッグサイトにて一般公開されるジャパンモビリティショー2025のBMWグループ・ブースにおいて、限定モデル『BMW M2 CS』が日本初公開された。【画像】0-100km/hは3.8秒！軽量&ハイスペックな限定車『BMW M2 CS』日本初公開全31枚M2 CSはMツインターボ技術を搭載した高回転型直列6気筒エンジンを搭載、最高出力395psを6250rpmで発揮、BMW M社のプレミアム・スモ