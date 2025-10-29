【新華社北京10月29日】中米双方の合意を経て、中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は30日、韓国・釜山で米国のトランプ大統領と会談し、中米関係と双方の共通の関心事について意見交換する。外交部報道官が29日に発表した。