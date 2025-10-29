先月（9月）、栃木県さくら市で乗用車のトランクに遺体を遺棄したとして逮捕された男2人が、違法薬物を譲り渡したなどの疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは、栃木県高根沢町の無職、野本直希容疑者（23）と山本樹容疑者（23）です。野本容疑者は先月9日、群馬県桐生市のコンビニの駐車場で男性に覚醒剤およそ0.5グラムを2万5000円で譲り渡した疑いがもたれています。また山本容疑者は先月23日、自宅で大麻およそ3.701グラム